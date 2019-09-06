Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.

Согласно расписанию, лайнер должен был вылететь из Воронежа в 7:15 мск, однако по данным онлайн-табло вылет задерживается до 9:30 мск. Причиной задержки в компании указали позднее прибытие самолета «по технической причине», передавали «РИА Новости».

Задержан на полчаса и рейс «Руслайна» из Воронежа во Внуково.

В среду, 4 сентября, пассажирский лайнер авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Воронежа в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем: при взлете не убралась стойка шасси. На следующий день самолет «Руслайна» вновь вынужденно сел в аэропорту Воронежа. Как сообщили в аэропорту ТАСС, причиной вынужденной посадки стал отказ дополнительной энергетической установки.