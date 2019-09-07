Фильм Полански о деле Дрейфуса получил награду критиков в Венеции

Фильм «Офицер и шпион» режиссера Романа Полански получил награду Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI) на Венецианском фестивале. Об этом сообщается на странице организации в Facеbook.

Отмечается, что судьи были представителями Турции, Франции, Италии, Сербии и Израиля. Картина удостоилась приза за лучший фильм в основном конкурсе.

На сайте федерации добавили, что приз присудили «Офицеру и шпиону» за то, что он подошел к важному историческому событию с необычной точки зрения — точки зрения начальника департамента разведки Жоржа Пикара, бывшего наставника Дрейфуса.

Сюжет фильма «Офицер и шпион» основан на деле Дрейфуса — судебном процессе, проходившем во Франции в конце XIX века. Офицера французской армии Альфреда Дрейфуса обвинили в шпионаже в пользу Германии. В результате его сослали на остров в Атлантическом океане.

В картине сыграли Луи Гаррель, Жан Дюжарден, Эмманюэль Сенье и другие. Фильм вышел в мировой прокат 30 августа.