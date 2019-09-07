Церемония закрытия Венецианского кинофестиваля. Фоторепортаж

В Лидо завершился 76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония прошла на главной площадке смотра — Sala Grande. Победителем стала картина Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Церемония закрытия и победители — в фоторепортаже РБК

Главный приз кинофестиваля достался фильму «Джокер» Тодда Филлипса (на фото слева) с Хоакином Фениксом в главной роли Ведущая церемонии актриса Алессандра Мастронарди. За 11 дней фестиваля были показаны 65 новых полнометражных игровых картин, 18 короткометражных и два сериала Приз Луиджи ди Лаурентиса за лучший дебют досталась режиссеру Амджаду Абу Алала за картину You Will Die at 20. Приз ему вручал председатель жюри дебютов ​Эмир Кустурица (на фото справа) Лучшим актером в программе фестиваля «Горизонты» стал Сами Буажила, сыгравший в картине Мехди М. Барсауи «Bik Eneich — Un Fils» Марта Ниэто получила приз как лучшая актриса в программе «Горизонты» за роль в фильме «Мать» Родриго Сорогойена Реймунд Рибэй Гутьеррез получил специальный приз жюри программы «Горизонты» за фильм «Вердикт» Лучшим режиссером по версии жюри программы «Горизонты» стал Тео Корт (фильм «Blanco En Blanco») Награду за лучший фильм в программе «Горизонты» получил Валентин Васянович за картину «Атлант» Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе досталась Тоби Уоллесу за роль в картине «Молочные зубы» (Babyteeth) Шеннона Мерфи Лучшей актрисой стала Ариан Аскарид, сыгравшая в картине «Молитва во имя Бога» («Gloria Mundi») Робера Гедигянша Кубок Вольпи лучшему актеру достался Луке Маринелли за роль в картине «Мартин Иден» («Martin Eden») Пьетро Марчелло Юньфань получил приз за лучший сценарий (картина «Дом 7 по Черри Лейн» («No.7 Cherry Lane») Специальный приз жюри получил Франко Мареско, представлявший картину «La mafia non e piu quella di una volta» («Мафия уже не та, что раньше»; официального российского названия у картины нет) Серебряный лев лучшему режиссеру получил Рой Андерссон, картина «О бесконечности» («About Endlessness») Гран-при жюри получил Роман Полански за фильм «Офицер и шпион» («J'accuse»). Приз за него получила актриса Эмманюэль Сенье Режиссер Тодд Филлипс и актер Хоакин Феникс во время вручения главного приза кинофестиваля.