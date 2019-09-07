Белорусские милиционеры поймали гулявшего по деревне слона

Сотрудники правоохранительных органов поймали слона в деревне Лесково в Белоруссии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. В канале ведомства на YouTube опубликовали видео с животным.

«Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон», — отметила пресс-секретарь.

Чемоданова добавила, что в населенный пункт прибыли сотрудники Госавтоинспекции и участковый. По ее словам, представитель цирка «Диво» рассказал, что возле деревни Именин располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления.