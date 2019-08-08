В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя

В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города. Об этом сообщается на сайте управления МВД по области.

По данным ведомства, сообщение о нахождении медведя в черте города поступило в полицию 8 августа в 05:45 по местному времени. Уточняется, что хищник представлял угрозу для жителей. Животное было ликвидировано в соответствии с федеральным законом «О полиции».

Как сообщили «РИА Новости» в охотуправлении, в центе города оказался пестун (медведь, присматривающий за новорожденными детенышами). «Он, видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить», — заявил собеседник агентства.

В середине июля в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» черный ягуар сбежал из вольера. Поймать животное удалось спустя 15 минут. Сотрудники зоопарка объявили о ЧП, перекрыли все выходы и оцепили территорию перемещения ягуара.