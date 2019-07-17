Ягуар сбежал из вольера в красноярском зоопарке

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» черный ягуар по кличке Яго сбежал из вольера, поймать его удалось спустя 15 минут. Об этом сообщает местный портал NGS24 со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел до открытия парка для посетителей, в 08:50 (04:50 мск) 17 июля. Сотрудники зоопарка, следуя инструкции, объявили по громкой связи о ЧП, перекрыли все выходы и оцепили территорию перемещения ягуара.

«Благодаря оперативной работе бригады зоологов и ветеринарных врачей животное было локализовано в служебных помещениях и возвращено в вольер», — рассказали в парке «Роев ручей», добавив, что время нахождения дикого животного вне вольера составило около 15 минут.

Отмечается, что назначена служебная проверка. На данный момент изучены все запорные устройства на вольерах, а сотрудники парка дополнительно проинструктированы по технике безопасности.