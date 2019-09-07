Командующий украинскими ВМС вручил награды освобожденным морякам

Украинских моряков, освобожденных в результате обмена России и Украины, наградили орденами и воинскими званиям. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

«Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания», — говорится в сообщении.

Запись в facebook пользователя navy.mil.gov.ua

Также уточняется, что моряки проходят медицинский осмотр для определения состояния здоровья «после ужасных условий российских тюрем», а затем отправятся домой.