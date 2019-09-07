Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что выиграл пари с президентом Украины Владимиром Зеленским о сроках открытия Центрального моста в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Его выиграли вы все, днепряне, мои земляки», — отметил он.

В середине июля Зеленский заключил пари с Филатовым о том, что 14 сентября должно состояться торжественное открытие моста в Днепре. Президент Украины отметил, что если до этого срока мост не будет готов, то мэр уйдет в отставку. Мэр Днепра отмечал, что в рамках пари хотел попросить денег, однако затем решил пригласить Зеленского в гости на День города и «выпить по рюмке». В мэрии сообщили, что открытие моста прошло утром 7 сентября.

На мосту также появилась инсталляция в виде кресла, которое символизирует место главы города. Мэр отметил, что теперь любой желающий может посидеть в кресле, на которое он спорил с Зеленским.