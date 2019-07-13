Мэр Днепра назвал свое требование к Зеленскому в случае победы в пари

Мэр Днепра назвал свое требование к Зеленскому в случае победы в пари

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил детали пари Владимиром Зеленским.

Стороны заключили спор во время поездки президента в Днепр и осмотра места капитального ремонта Центрального моста. «Мы договорились с мэром, <...> что 14 сентября [день города в Днепре] будет торжественное открытие моста», — сказал Зеленский и пояснил, что в случае невыполнения условия Филатов уйдет в отставку.

Мэр заявил, что в рамках пари изначально хотел попросить у президента «денег для города», так как до этого ему «только мешали». Но в итоге Филатов счел такое требование «наглостью», так как Зеленский во время визита «сдвинул вопрос аэропорта с мертвой точки». «Поэтому я пригласил его в гости на день города и выпить по рюмке», — заключил мэр Днепра.

Центральный мост был построен в 1966 году, он соединяет правый и левый берега Днепра. Его ремонт начался в марте 2017 года.