Зеленский заключил пари с мэром Днепра о сроках открытия моста в городе

Зеленский заключил пари с мэром Днепра о сроках открытия моста в городе

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым относительно сдачи в эксплуатацию Центрального моста после капитального ремонта. Видео опубликовал в YouTube телеканал «Открытый».

Пари было заключено во время поездки главы государства в Днепр и осмотре работ на объекте, передает LB.ua.

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября (день города в Днепре. — РБК) будет торжественное открытие моста», — сказал Зеленский, пообещав в этом случае приехать на церемонию.

Если мост не будет готов к этому времени, Филатов уйдет в отставку, добавил он.