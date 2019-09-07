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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Аксенов отметил влияние обмена заключенными на отношения России и Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РБК, что обмен заключенными между Россией и Украиной способствует налаживанию диалога между двумя странами.

«Сегодняшнее событие способствует созданию благоприятных условий для восстановления российско-украинских отношений, для налаживания полноформатного диалога между двумя странами. Надеюсь, в ближайшее время будут сделаны новые шаги в этом направлении», — сказал он.

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Аксенов отметил, что первой эмоцией в связи с обменом заключенными стала радость за россиян, которые получили свободу.

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Обмен заключенными прошел по формуле 35 на 35 человек. Его участники уже прибыли в аэропорты Москвы и Киева. На Украину отправились режиссер Олег Сенцов, 24 моряка, Павел Гриб и другие. В Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу сбитого малайзийского боинга Владимир Цемах.

Теги: Сергей Аксенов, Украина, обмен заключенными, новости РБК
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