Аксенов отметил влияние обмена заключенными на отношения России и Украины

Аксенов отметил влияние обмена заключенными на отношения России и Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РБК, что обмен заключенными между Россией и Украиной способствует налаживанию диалога между двумя странами.

«Сегодняшнее событие способствует созданию благоприятных условий для восстановления российско-украинских отношений, для налаживания полноформатного диалога между двумя странами. Надеюсь, в ближайшее время будут сделаны новые шаги в этом направлении», — сказал он.

Аксенов отметил, что первой эмоцией в связи с обменом заключенными стала радость за россиян, которые получили свободу.