Россия и Казахстан создадут на Байконуре комплекс для «Союза-5»

В ходе форума «Армия-2018» состоялось подписание соглашения о создании ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур, сообщает корреспондент РБК. Документ подписали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
В 2005 году президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому утверждалось соглашение с Казахстаном на продление срока аренды космодрома Байконур до 2050 года. Помимо этого, соглашение между странами, подписанное в 2004 году, предусматривало разработку и создание экологически безопасного ракетного комплекса «Байтерек» на основе комплекса «Ангара».
В 2013 году глава Национального космического агентства Казахстана Талгат Мусабаев обвинил Россию в невыполнении договора о создании комплекса «Байтерек». Москва направила Казахстану официальную ноту с требованием дать объяснения по поводу подобных высказываний.
В настоящее время «Роскосмос» работает над этим комплексом, предназначенным для ракет нового поколения, в том числе ракеты «Союз-5». Начало эксплуатации «Байтерека» запланировано на 2022 год.