В Amnesty назвали шагом к справедливости обмен между Россией и Украиной

В Amnesty назвали шагом к справедливости обмен между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского отделения организации Amnesty International Александр Артемьев заявил РБК, что обмен заключенными между Россией и Украиной является шагом сторону восстановления справедливости.

«Мы приветствуем освобождение Сенцова и других фигурантов, это шаг в сторону восстановления справедливости. Понимаем, что этот обмен это политическая сделка и, к сожалению, люди являются в ней валютой. Но это позитивный шаг» — сказал Артемьев.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о завершении обмена заключенными между Россией и Украиной. По ее словам обмен произошел по формуле «35 на 35». В Москву вернулись, в том числе, журналист Крилл Вышинский и военный ДНР Владимир Цемах, а на Украину прилетели 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.