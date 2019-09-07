Греф заявил о понижении ответственности людей из-за школьных экзаменов

Школьные экзамены снижают ответственность людей и не готовят к реальной жизни, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает «РИА Новости».

«Взрослые люди всю жизнь несут в себе печать экзаменов. Мы всю жизнь готовимся к экзаменам, стрессуем, потом сдали его и забыли. Это очень сильно демотивирует внутреннюю ответственность человека, мы не готовимся к жизни, мы готовимся к экзаменам, которые мало связаны с жизнью», — сказал Греф, отметив, что в этом заключается слабость образования. По его мнению, современная оценочная система, используемая в мире, неэффективна.

В четверг, 5 сентября, Греф, выступая на заседании Восточного экономического форума, также высказался против системы оценивания знаний. По словам банкира, существующий процесс обучения «убивает всяческое желание учиться», и из школы люди выпускаются «с инвалидностью»: они привыкают к подобной системе и ожидают, что их «всю жизнь будут оценивать». Ранее он называл узкоспециализированные математические школы пережитком прошлого, отметив, что необходимы «все специальности, нужны люди всех дарований и талантов».