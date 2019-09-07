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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Греф заявил о понижении ответственности людей из-за школьных экзаменов

Школьные экзамены снижают ответственность людей и не готовят к реальной жизни, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает «РИА Новости».

«Взрослые люди всю жизнь несут в себе печать экзаменов. Мы всю жизнь готовимся к экзаменам, стрессуем, потом сдали его и забыли. Это очень сильно демотивирует внутреннюю ответственность человека, мы не готовимся к жизни, мы готовимся к экзаменам, которые мало связаны с жизнью», — сказал Греф, отметив, что в этом заключается слабость образования. По его мнению, современная оценочная система, используемая в мире, неэффективна.

В четверг, 5 сентября, Греф, выступая на заседании Восточного экономического форума, также высказался против системы оценивания знаний. По словам банкира, существующий процесс обучения «убивает всяческое желание учиться», и из школы люди выпускаются «с инвалидностью»: они привыкают к подобной системе и ожидают, что их «всю жизнь будут оценивать». Ранее он называл узкоспециализированные математические школы пережитком прошлого, отметив, что необходимы «все специальности, нужны люди всех дарований и талантов».

Теги: Герман Греф, экзамены
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