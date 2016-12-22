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Греф назвал специализированные школы пережитком прошлого
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Греф назвал специализированные школы пережитком прошлого
Общество, 16:07
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Греф назвал специализированные школы пережитком прошлого

Узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Открытые инновации», сообщает «РИА Новости»

Греф отметил, что при развитии узких математических специальностей есть риск попасть «в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами» или повторить негативный опыт СССР. «Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», — сказал глава Сбербанка.

Он добавил, что сейчас недостатка в программистах нет и важно сосредоточиться на подготовке других специалистов.

В Москве после начала в 2011 году реформы школьного образования и создания образовательных центров, состоящих из нескольких школ, значительная часть специализированных учреждений с определенным уклоном перестала существовать де-юре. Некоторые спецшколы, такие как № 1189 им. Курчатова (Курчатовка), распространили свою программу на те учебные заведения. с которыми их объединили. Вместо профильных школ создаются профильные классы для детей старшего возраста.

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