СМИ показали фото участвующих в обмене россиян в самолете

Газета «Известия» опубликовала снимок, на котором, как утверждается, запечатлены задержанные на Украине в самолете. На фотографии видны несколько человек.

Ранее издание разместило кадры с возможными задержанными на Украине россиянами, которых доставили в киевский аэропорт Борисполь.

Видео из аэропорта Киева с самолетом для обмена перед посадкой снял и руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи на Украине в конце августа. Его обвиняли в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

Утром в субботу, 7 сентября, появилась информация о том, что украинских моряков повезли из московского следственного изолятора в аэропорт для передачи Украине. Днем ранее украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский помиловал россиян, обмен которых обсуждают Москва и Киев.