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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ показали фото участвующих в обмене россиян в самолете

Газета «Известия» опубликовала снимок, на котором, как утверждается, запечатлены задержанные на Украине в самолете. На фотографии видны несколько человек.

Ранее издание разместило кадры с возможными задержанными на Украине россиянами, которых доставили в киевский аэропорт Борисполь.

Видео из аэропорта Киева с самолетом для обмена перед посадкой снял и руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи на Украине в конце августа. Его обвиняли в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

Утром в субботу, 7 сентября, появилась информация о том, что украинских моряков повезли из московского следственного изолятора в аэропорт для передачи Украине. Днем ранее украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский помиловал россиян, обмен которых обсуждают Москва и Киев.

После выборов президента Украины, на которых победил Владимир Зеленский, Россия и Украина активизировали переговоры о взаимном обмене задержанными. В четверг, 5 сентября, президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что обмен будет «крупным и масштабным», а переговоры находятся на финальной стадии.

Теги: Украина, обмен заключенными
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