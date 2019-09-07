Аваков прибыл в киевский аэропорт после сообщений об обмене с Россией

Аваков прибыл в киевский аэропорт после сообщений об обмене с Россией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в терминал В киевского аэропорта Борисполь, куда, предположительно, прилетят украинские задержанные в рамках обмена с Россией. Об этом сообщает телеканал «Громадьске».

Ранее стало известно, что специальный борт отряда «Россия» сел в Киеве, а одновременно с ним во Внуково приземлился Ан-148 авиакомпании «Украина». Прибытие этих самолетов совпало с появившейся информацией о возможном обмене заключенными между Россией и Украиной. Адвокаты сообщили о том, что украинских моряков, задержанных в 2018 году российскими пограничниками в Керченском проливе, вывезли из столичного СИЗО.

В пятницу, 6 сентября, украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил о том, что президент Владимир Зеленский помиловал россиян, которые фигурируют в списках на обмен.

Переговоры вышли на финальную стадию 21 августа. Как сообщал близкий к ним источник, предварительная договоренность была достигнута на состоявшейся во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.