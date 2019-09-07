Более 10 рейсов задержали в аэропорту Норильска

В Красноярском крае утром 7 сентября в аэропорту Норильска случилась массовая задержка рейсов из-за тумана. Всего было задержано более десяти рейсов, передает ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта.

По информации службы, задерживается прибытие утренних рейсов, выполняющих рейс из таких городов, как Сочи, Новосибирск, Минеральные Воды, Красноярск, Уфа, Москва. Из-за задержки в прибытии лайнеров откладывается и обратный вылет.

31 августа в московских аэропортах задержали 141 рейс. Причиной послужил предупреждение МЧС о тумане. Больше всего рейсов было задержано в Шереметьево — 71, в Домодедово — 38 и во Внуково — 32. В Домодедово тогда отменили 11 рейсов.