Компьютерный сбой привел к задержке авиарейсов по всей Франции

Неполадки возникли минувшей ночью, устранить их специалистам удалось к утру. Авиационные власти заверили, что поломка никак не сказалась на безопасности пассажиров

Аэропорт Парижа Шарль-де-Голль (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Компьютерный сбой произошел в системе представления планов полетов во Франции, в результате чего авиарейсы задерживали на территории всей страны. Об этом говорится в заявлении Главного управления гражданской авиации страны (DGAC).

Неполадки в автоматизированной системе возникли минувшей ночью примерно в 02:30 (03:30 мск).

В заявлении отмечается, что данная поломка никак не сказалась на безопасности пассажиров. Специалистам удалось восстановить систему к 11:30 (12:30 мск). В настоящее время специалисты занимаются расследованием причин случившегося.

Сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. С учетом ожидаемого в воскресенье трафика в аэропортах Франции, а также накопившихся сдвигов в расписании задержки авиарейсов должны уменьшиться в течение дня, заверили в ведомстве.