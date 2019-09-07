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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Политика ,  
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Политик из Германии заявил об ущербе от действия российских контрсанкций

Ответные санкции, введенные Россией против Евросоюза, наносят большой ущерб экономике Германии. Такое мнение в интервью изданию Rheinische Post выразил глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

По его словам, Германия на себе практически не ощутила действие ограничений, введенных со стороны Евросоюза, однако ответные меры наносят стране большой ущерб. Моринг также отметил, что жители восточной части Германии выступают за нормализацию российско-немецких отношений, так в этой части страны связи с Россией являются более тесными по сравнению с западной частью Германии. Лидер партии также заявил о необходимости поддержания диалога между двумя странами.

«На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, особенно в сельском хозяйстве. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений», — сказал Моринг.

Политика
Немецкий депутат признал бесполезными антироссийские санкции

В июне председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп оценил совокупные потери немецких компаний от антироссийских санкций в несколько млрд евро. В частности, тогда 28% компаний оценили свои потери в сумму до €1 млн, 22% — до €10 млн. Отмечалось, что из-за санкций США 5% компаний потеряли до €50 млн, 2% — до €100 млн и 1% — до €500 млн.

Теги: Россия - Германия, санкции
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