Немецкий депутат признал бесполезными антироссийские санкции

Санкции в отношении России являются бесполезными, а их сохранение несет вред для немецкого бизнеса и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем. Об этом сообщил в эфире радиостанции Deutschlandfunk депутат от Партии труда и социальной справедливости, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Нет никакого эффекта от этих санкций. У нас уже пять лет эти санкции, но мы не видим изменения российской политики. Если прописывается лекарство и становится очевидно, что оно не дает результата, а напротив, скорее, наносит вред, в том числе немецким предприятиям, то нужно когда-нибудь обдумать вопрос, что, возможно, речь идет о неверном лекарстве», — сказал Эрнст.

Он также считает, что подобная политика вызывает напряженность в отношениях между странами. В частности, по мнению депутата, от антироссийских санкций страдают европейские компании, в особенности, предприятия в Восточной Германии. Кроме того, ограничения ведут к тому, что в торговле Россия переориентирована на Китай, считает Эрнст.

По его мнению, важным является сохранение таких форумов, как «Петербургский диалог», который способствует сближению двух стран. Кроме прочего, Эрнст выразил сожаление из-за недавних высказываний избранной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частности, ранее она заявляла о необходимости придерживаться позиции силы в вопросе антироссийских санкций.

Глава МИД Германии ФРГ Хайко Маас ранее заявлял о необходимости диалога с Россией для достижения прочного мира в Европе.