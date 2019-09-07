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Exxon Mobil $87 (+22,66%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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В Подмосковье нашли тела погибших при обрушении заброшенной пятиэтажки

Спасатели обнаружили тела всех погибших на месте обрушения части здания бывшего детского лагеря в подмосковном поселке Новая Шурма, входящего в г.о. Сергиев Посад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

По словам собеседника агентства, тела двоих погибших нашли в ходе разборов завалов, до этого было найдено тело еще одного человека.

Обрушение заброшенного пятиэтажного здания, расположенного на территории бывшего детского лагеря, произошло 5 сентября при демонтаже конструкций пятиэтажного здания. Под завалами оказались трое рабочих. Площадь обрушения составила 64 кв. м.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Теги: Сергиев Посад, обрушение, детский лагерь, погибшие
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