В Подмосковье нашли тела погибших при обрушении заброшенной пятиэтажки

Спасатели обнаружили тела всех погибших на месте обрушения части здания бывшего детского лагеря в подмосковном поселке Новая Шурма, входящего в г.о. Сергиев Посад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

По словам собеседника агентства, тела двоих погибших нашли в ходе разборов завалов, до этого было найдено тело еще одного человека.

Обрушение заброшенного пятиэтажного здания, расположенного на территории бывшего детского лагеря, произошло 5 сентября при демонтаже конструкций пятиэтажного здания. Под завалами оказались трое рабочих. Площадь обрушения составила 64 кв. м.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).