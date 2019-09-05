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Доллар/Рубль ₽65 (-1,44%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,25%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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В Сергиевом Посаде на рабочих обрушилась заброшенная пятиэтажка

В Сергиевом Посаде Московской области обрушилось заброшенное пятиэтажное здание. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 14:40. Пятиэтажка находится в поселке Новая Шурма, входящем в г.о. Сергиев Посад. Обрушение произошло при разборке здания рабочими. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Как уточнили агентству «Москва в пресс-службе областного главка МЧС, речь идет о здании бывшего детского лагеря. По словам очевидцев, под завалами могут находиться до четырех рабочих. На месте ЧП работают 36 человек и 12 единиц техники.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник также сообщает, что под завалами могут быть три или четыре человека. Сколько всего рабочих разбирали здание, неизвестно.

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Обрушение здания в Новосибирске. Фоторепортаж

В конце августа в Новосибирске на рабочих, занимавшихся ремонтом, частично обрушилось здание насосной станции. Под завалом оказались более десятка рабочих, три человека погибли. Трех представителей подрядной организации, которая вела ремонтные работы, задержали. однако вскоре отпустили под залог.

Теги: Сергиев Посад, обрушение
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