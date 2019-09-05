В Сергиевом Посаде на рабочих обрушилась заброшенная пятиэтажка

В Сергиевом Посаде Московской области обрушилось заброшенное пятиэтажное здание. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 14:40. Пятиэтажка находится в поселке Новая Шурма, входящем в г.о. Сергиев Посад. Обрушение произошло при разборке здания рабочими. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Как уточнили агентству «Москва в пресс-службе областного главка МЧС, речь идет о здании бывшего детского лагеря. По словам очевидцев, под завалами могут находиться до четырех рабочих. На месте ЧП работают 36 человек и 12 единиц техники.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник также сообщает, что под завалами могут быть три или четыре человека. Сколько всего рабочих разбирали здание, неизвестно.