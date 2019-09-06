СК возбудил дело после обрушения пятиэтажки на рабочих под Москвой

СК возбудил дело после обрушения пятиэтажки на рабочих под Москвой

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма возбуждено уголовное дело», — говорится в тексте сообщения. Дело открыто по ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальный срок лишения свободы по статье — семь лет.

5 сентября в поселке Новая Шурма, входящем в г.о. Сергиев Посад, обрушилась заброшенная пятиэтажка. Инцидент произошел во время разбора здания рабочими. По данным МЧС, под завалами находятся три человека. В ведомстве предупредили об угрозе новых обрушений. На месте происшествия продолжается разбор завалов.