СК возбудил дело после обрушения пятиэтажки на рабочих под Москвой

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.
«По результатам проведенной доследственной проверки по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма возбуждено уголовное дело», — говорится в тексте сообщения. Дело открыто по ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальный срок лишения свободы по статье — семь лет.
5 сентября в поселке Новая Шурма, входящем в г.о. Сергиев Посад, обрушилась заброшенная пятиэтажка. Инцидент произошел во время разбора здания рабочими. По данным МЧС, под завалами находятся три человека. В ведомстве предупредили об угрозе новых обрушений. На месте происшествия продолжается разбор завалов.