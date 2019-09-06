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Alibaba $225 (+26,9%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,9%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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СК возбудил дело после обрушения пятиэтажки на рабочих под Москвой

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма возбуждено уголовное дело», — говорится в тексте сообщения. Дело открыто по ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальный срок лишения свободы по статье — семь лет.

5 сентября в поселке Новая Шурма, входящем в г.о. Сергиев Посад, обрушилась заброшенная пятиэтажка. Инцидент произошел во время разбора здания рабочими. По данным МЧС, под завалами находятся три человека. В ведомстве предупредили об угрозе новых обрушений. На месте происшествия продолжается разбор завалов.

Теги: Сергиев Посад, обрушение, Следственный комитет Московской области
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