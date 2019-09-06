Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой и выразил ей слова поддержки в связи с нападением неизвестного на ее дом в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что главе государства было доложено о нападении сразу, после того как он прилетел в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный. «После совещания Путин позвонил Памфиловой», — приводит слова Пескова ТАСС.

Президент выразил надежду на то, что правоохранительные органы смогут задержать нападавшего в короткие сроки, добавил пресс-секретарь Путина.

Нападение на Памфилову произошло в ночь на 6 сентября. Неизвестный в маске проник в ее загородный дом в Подмосковье, несколько раз ударил главу ЦИК шокером и скрылся. По факту нападения завели уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Сама Памфилова позднее рассказала, что смогла выгнать нападавшего при помощи стула.