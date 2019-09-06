Глава МИД Швеции объявила об отставке

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем объявила о решении уйти в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Мне пора проводить больше времени с мужем, детьми и внуками. Я уведомила премьер-министра о желании покинуть правительство и пост министра иностранных дел», — написала она. Вальстрем отметила, что на должности главы МИД посвятила себя задаче обеспечения безопасности Швеции и роста уважения к ней в мире. В интервью шведскому изданию SVT она заявила, что гордится своей деятельностью на посту министра, а своими главными успехами считает членство Швеции в Совете Безопасности ООН (в качестве непостоянного члена) в 2017–2018 годах и продвижение феминистской повестки во внешней политике.

Маргот Вальстрем стала главой МИД Швеции в 2014 году. Ранее она входила в Европейскую комиссию по окружающей среде, а также занимала пост спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов.