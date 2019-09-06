Приехавшего из Эстонии жителя Петербурга поймали с 63 кг гашиша

В Ленинградской области сотрудники МВД и ФСБ России задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщается на сайте МВД.

Согласно сообщению, 46-летний водитель Cadillac пересек государственную границу и был остановлен в пункте пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией. Правоохранители осмотрели машину и обнаружили в ее порогах и арках тайники со 110 брикетами с гашишем общей массой около 63 кг.

Против мужчины завели дело по ч. 3 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств). Суд постановил арестовать фигуранта.

В конце августа в Санкт-Петербурге задержали женщину по подозрению в сбыте марихуаны в особо крупном размере, когда она пыталась продать более 30 шприцев с наркотиками в трехлитровой банке. В ее машине обнаружили девять аналогичных банок и три пластиковых десятилитровых ведра с запрещенными веществами.

Санкт-Петербургский городской суд 15 июля вынес обвинительный приговор ветеринару и учителю за производство и продажу наркотиков.