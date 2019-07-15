В Петербурге ветеринару и учителю вынесли приговор за продажу наркотиков

В Петербурге ветеринару и учителю вынесли приговор за продажу наркотиков

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор двоим гражданам, признанным виновными в незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы городских судов в Telegram.

Дмитрий Каравайчик приговорен к 17 годам колонии строгого режима, а Диана Грибовская — к 16 годам колонии общего режима.

Как постановил суд, Каравайчик, обладая специальными познаниями в области химии, вместе с Грибовской создал организованную преступную группировку по производству и сбыту амфетамина. Каравайчик по предварительным заказам производил наркотики в лаборатории, оборудованной в Выборгском районе Ленинградской области, а Грибовская распространяла их в Петербурге. С мая 2017 по февраль 2018 года фигуранты сбыли не менее 1200 г амфетамина.

Каравайчик заявил суду, что обманывал покупателей и производил не амфетамин, а имитирующую его смесь, не обладающую наркотическим воздействием. Грибовская не признала вину.

О деле Каравайчика и Грибовской в декабре прошлого года сообщила «Комсомольская правда», газета назвала их супругами и бывшими учителями физики и химии. Как пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката, Каравайчик — не «бывший учитель химии», а потомственный ветеринар.