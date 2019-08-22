В Петербурге у женщины изъяли трехлитровые банки и ведра с марихуаной

В Петербурге у женщины изъяли трехлитровые банки и ведра с марихуаной

В Санкт-Петербурге задержали жительницу Великого Новгорода, которую подозревают в сбыте марихуаны в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Женщину задержали во дворе дома на проспекте Бакунина, когда она пыталась продать более 30 шприцев с наркотиками растительного происхождения в трехлитровой банке.

Затем полицейские нашли в ее машине девять аналогичных банок и три пластиковых десятилитровых ведра с запрещенными веществами. Общая масса изъятых наркотиков составила 10 кг.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Задержанная находится под подпиской о невыезде.

В середине июля Санкт-Петербургский городской суд признал виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков ветеринара и учителя. По данным суда, они создали преступную группировку и производили амфетамин.