В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде

В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде

Под завалами обрушившегося в Сергиевом Посаде здания находятся три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

«Они находятся под завалами, никто их не доставал», — заявили в ведомстве.

В МЧС также рассказали, что в настоящий момент экстренные службы разбирают крупные элементы обрушения для обеспечения проезда спасательной техники. В работах задействованы башенный автокран, фронтальные погрузчики и самосвал. Разбор завалов продолжится в ночное время при искусственном освещении.

5 сентября в подмосковном Сергиевом Посаде обрушилось заброшенное пятиэтажное здание. Инцидент произошел во время его разбора рабочими.

В региональном главке МЧС предупредили об угрозе повторных обрушений. Следственный комитет и прокуратура Московской области сообщили о начале проверок по факту обрушения.