В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки. Одного из них арестовали на два месяца, другого на такой же срок отправили под домашний арест. Решение в отношении третьего фигуранта дела отложили на трое суток, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета.

В пресс-службе суда изданию Znak.com сообщали, что заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, в ночь на 18 августа обвиняемые изнасиловали девушку 1997 года рождения в автомобиле патрульно-постовой службы, припаркованном у здания на улице Чайковского. Они удерживали ее, угрожая применить силу. Znak.com отмечал, что девушку задержали, когда она выходила из сауны и что она уроженка Казахстана. По данным издания, девушка занималась проституцией.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала РБК, что на Урал из Москвы для изучения обстоятельств дела отправятся сотрудники главного управления собственной безопасности ведомства. По ее словам, они изучат обстоятельства случившегося, дадут правовую оценку состоянию работы с личным составом и действиям руководителей региональных и городских органов МВД. Причастных к случившемуся в МВД пообещали уволить.