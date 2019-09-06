Суд заочно арестовал фигурантку дела «Рольфа» Кафкалию

Георгию Кафкалию, главу кипрской компании Panabel Limited, заочно арестовал суд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Кафкалия — фигурантка дела автодиллера «Рольф», основателя которого Сергея Петрова, обвиняют в махинациях.

По версии следствия, Кафкалия, глава Panabel Limited, и ее компания замешаны в незаконном выводе 4 млрд руб. за границу. Как полагают следователи, Петров в 2014 году, нарушая законодательство о валютном регулировании и контроле, «незаконно» перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Для обоснования этого он составил «заведомо подложный» договор о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», управляющей недвижимостью группы, у Panabel. Цена акций была завышена, полагают следователи, вменяя Петрову и его партнерам ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

В то же время сами фигуранты дела настаивают на том, что оценка акций была произведена независимым аудитором и переведенная сумма соответствует их цене. Об этом свидетельствуют аудиторские документы, с которыми знакомился РБК.

Сам Петров, бывший депутат Госдумы, связывает свое преследование с политической деятельностью: во время работы в парламенте он не поддержал присоединение Крыма и голосовал против «закона Яровой» и «закона Димы Яковлева». Не исключал Петров и вероятности того, что на него ведется рейдерская атака.