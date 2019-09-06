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Alibaba $225 (+24,8%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,05%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Суд заочно арестовал фигурантку дела «Рольфа» Кафкалию

Георгию Кафкалию, главу кипрской компании Panabel Limited, заочно арестовал суд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Кафкалия — фигурантка дела автодиллера «Рольф», основателя которого Сергея Петрова, обвиняют в махинациях.

По версии следствия, Кафкалия, глава Panabel Limited, и ее компания замешаны в незаконном выводе 4 млрд руб. за границу. Как полагают следователи, Петров в 2014 году, нарушая законодательство о валютном регулировании и контроле, «незаконно» перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Для обоснования этого он составил «заведомо подложный» договор о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», управляющей недвижимостью группы, у Panabel. Цена акций была завышена, полагают следователи, вменяя Петрову и его партнерам ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

В то же время сами фигуранты дела настаивают на том, что оценка акций была произведена независимым аудитором и переведенная сумма соответствует их цене. Об этом свидетельствуют аудиторские документы, с которыми знакомился РБК.

Сам Петров, бывший депутат Госдумы, связывает свое преследование с политической деятельностью: во время работы в парламенте он не поддержал присоединение Крыма и голосовал против «закона Яровой» и «закона Димы Яковлева». Не исключал Петров и вероятности того, что на него ведется рейдерская атака.

Бизнес
СК объявил в международный розыск основателя «Рольфа»

Ранее 6 сентября Следственный комитет попросил суд объявить Петрова в международный розыск. Ходатайство СК будет рассматриваться в суде сегодня.

Теги: «Рольф»
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СК объявил в международный розыск основателя «Рольфа»
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