Постпред России в ОБСЕ обвинил Германию и США во вмешательстве

Постпред России в ОБСЕ обвинил Германию и США во вмешательстве

США и Германия пытались вмешаться во внутренние дела России во время протестных акций в Москве. Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

«Во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул он, напомнив, что западные страны любят говорить о вмешательстве России в электоральные процессы.

Члены комитета конгресса США по иностранным делам 6 сентября призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве. Они также потребовали расследовать принятые меры против митингующих сотрудниками правоохранительных органов России.

В Москве акции протеста начались в середине июля. Участники акций выступали в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за большого количества брака в подписях. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и о насилии в отношении представителей власти.