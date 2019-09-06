Конгрессмены потребовали от Трампа ввести санкции из-за митингов в Москве

Председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции против ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Энгела.

«Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с актом Сергея Магнитского для введения целенаправленных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России», — говорится в сообщении.

Конгрессмены заявили, что в Москве проводились мирные собрания в поддержку справедливых выборов и демократических реформ, однако многих участников акций протеста запугали, избили, арестовали или заключили в тюрьму.

По мнению Энгела и Маккола, эти «акты агрессии со стороны российского правительства» нарушают обязательства по демократическому управлению и свободе собраний, которые приняли на себя члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).