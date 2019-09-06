В Москве в «Пятерочке» проломили череп покупателю за кражу бутылки водки

Администратор зала в магазине по адресу улица Дубнинская, 36, на севере Москвы проломил череп мужчине, пытавшемуся украсть бутылку водки, сообщили РБК в главном управлении МВД по Москве.

«Администратор зала в магазине по улице Дубнинская, 36, вечером в среду в результате конфликта нанес телесные повреждения неизвестному гражданину, который попытался вынести из предприятия розничной торговли бутылку водки. Подозреваемый задержан. В полицию пришла справка из больницы о состоянии потерпевшего. Избитый мужчина впал в кому уже в больнице. У него диагностированы перелом сводов и основания черепа. Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК)», — сказали в МВД.

По адресу, названному в полиции, расположен магазин «Пятерочка». Источник «РИА Новости» в ГУ МВД подтвердил, что речь идет о магазине этой сети. РБК направил запрос в Управление по связям с общественностью компании X5 Retail Group, управляющей сетью «Пятерочка».

Летом 2018 года в магазине «Магнит» в городе Саров охранник заподозрил подростка в краже, после чего избил его. Делом занялся Следственный комитет. В июле этого года в супермаркете в подмосковной Электростали охранник убил клиента в драке. Он завел мужчину, которого подозревал в краже, в подсобку, где между ними и начался конфликт, в ходе которого охранник задушил клиента. По данным Life, речь шла о магазине сети «Пятерочка». СК завел уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).