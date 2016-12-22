СК начал проверку видео избиения подростка охранником магазина в Сарове

Следователи начали проверку после появления в СМИ видео, на котором охранник магазина бьет подростка по лицу в городе Саров в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).
«В ряде СМИ была опубликована видеозапись, на которой видно, как мужчина наносит удар по лицу несовершеннолетнему мальчику в одном из магазинов города Сарова Нижегородской области», — заявили в СК. Региональное управление ведомства открыло доследственную проверку по данному факту.
Следователи устанавливают личность охранника и выясняют все обстоятельства инцидента. По данным портала «Весь Саров», инцидент произошел в магазине «Магнит», охранник заподозрил подростка в краже и после словесной перепалки ударил несовершеннолетнего по лицу.