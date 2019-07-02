СК завел дело об убийстве клиента супермаркета охранником в Подмосковье

Следственный комитет завел уголовное дело после того, как охранник супермаркета в подмосковной Электростали убил посетителя. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело завели по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

По версии следствия, вечером 22 июня сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже товара. Они вызвали охранника, который увел мужчину в подсобку для выяснения обстоятельств. Мужчина, как отмечает СК, начал вести себя агрессивно. Между ним и охранником завязалась драка, оба упали на пол, вскоре посетитель супермаркета перестал подавать признаки жизни. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от удушения.

По данным Life, инцидент произошел в одном из супермаркетов «Пятерочка» (сеть принадлежит X5 Retail Group). Издание сообщало, что 50-летний охранник задушил 20-летнего мужчину, когда тот попытался украсть продукты. В подсобке беседу с ним решил провести директор магазина, молодой человек начал материться, угрожать персоналу и набросился на замдиректора.