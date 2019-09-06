Российский мультфильм «Маша и Медведь» покажут в британских кинотеатрах

Российский мультсериал «Маша и Медведь» 20 сентября выйдет в прокат в одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире — Vue в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на студию «Анимаккорд», которая выпускает мультфильм.

«Анимаккорд», международная медиакомпания и студия, запускает самый популярный российский мультсериал в мире «Маша и Медведь», попавший в Книгу рекордов Гиннесса 2019 года, на большом экране одной из глобально лидирующих сетей кинотеатров Vue», — говорится в сообщении компании.

Премьера мультфильма состоится 20 сентября — в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии покажут последние серии третьего сезона «Маши и Медведя».

На конец июля самый популярный эпизод мультсериала под названием «Маша плюс каша» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз. Семиминутная серия входит в Книгу рекордов Гиннесса-2019 как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Рубеж в миллиард просмотров преодолели еще два эпизода мультсериала — «Приятного аппетита» (более 1,3 млрд), и «Большая стирка» (1,1 млрд).

В 2019 году сериалу исполняется десять лет, его перевели на 36 языков, рассказывал его генеральный директор Дмитрий Ловейко. В ноябре 2018 года The Times выпустила статью, в которой мультсериал «Маша и Медведь» назвали средством «мягкой пропаганды» Кремля. Российское посольство в Великобритании в ответ предложило Лондону найти для защиты от анимационного сериала «очень дорогой подход» и ввести санкции ЕС против всех мультипликаторов.