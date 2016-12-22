Посольство ответило на статью The Times о мультсериале «Маша и Медведь»

Российское посольство в Великобритании в ответ на статью газеты The Times о пропаганде в мультсериале «Маша и Медведь» призвало найти для защиты от него «очень дорогой подход» и ввести санкции ЕС против всех мультипликаторов. Об этом дипмиссия сообщила в Twitter.

В посольстве отметили, что The Times подняла «важную тему» о том, как Великобритании защититься от «Маши и Медведя». «Поместить всех мультипликаторов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогой подход», — говорится в сообщении посольства.

Ранее в The Times вышла статья, в которой мультсериал назвали средством «мягкой пропаганды» Кремля, отметив, что у англоязычного канала «Маши и Медведя» на YouTuve более 4,1 млн подписчиков.

Глава студии «Анимакорд» Дмитрий Ловейко сказал «РИА Новости», что комментировать статью британской газеты можно «только с большой долей иронии». Он также добавил, что работу «пропагандистского органа при Кремле» должны хорошо оплачивать, в то время как студия за десять лет работы не получила «ни копейки государственных денег».