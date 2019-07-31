Эпизод «Маши и Медведя» на YouTube посмотрели более 4 млрд раз

Эпизод «Маши и Медведя» на YouTube посмотрели более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз, сообщает студия «Анимаккорд», которая выпускает мультфильм.

Семиминутная серия занимает четвертое место в списке самых просматриваемых роликов видеохостинга за всю историю, наряду с видеоклипами таких исполнителей, как Ed Sheeran с роликом Shape of You и Despacito исполнителей Luis Fonsi ft. Daddy Yankee, и входит в Книгу рекордов Гиннесса-2019 как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сообщение студии подтверждается данными видеосервиса.

Рубеж в миллиард просмотров преодолели еще два эпизода мультсериала — «Приятного аппетита» (более 1,3 млрд), и «Большая стирка» (1,1 млрд).

В 2019 году сериалу исполняется десять лет. «Маша и Медведь» переведен на 36 языков, рассказывал в интервью «Российской газете» генеральный директор сериала Дмитрий Ловейко. В июле 2017 года первым 65-й эпизод «Маши и Медведя» «Есть контакт!» посмотрел экипаж МКС, сообщала пресс-служба студии «Анимаккорд».

В ноябре 2018 года The Times выпустила статью, в которой мультсериал «Маша и Медведь» назвали средством «мягкой пропаганды» Кремля. Российское посольство в Великобритании в ответ предложило Лондону найти для защиты от анимационного сериала «очень дорогой подход» и ввести санкции ЕС против всех мультипликаторов. Дмитрий Ловейко сказал, что комментировать британскую статью можно «только с большой долей иронии».