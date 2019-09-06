Путин назвал самое красивое место в мире

Президент Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым в мире местом. Свою оценку региону он дал на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «РИА Новости».

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — заявил Путин.

Ранее российский лидер называл самую красивую мечеть в мире — по мнению президента, это Санкт-Петербургская соборная мечеть.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Основные задачи форума — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мероприятие посетили зарубежные лидеры, в частности премьер-министр Индии Нарендре Моди. В павильоне Камчатки глава региона Владимир Илюхин рассказал российскому и индийскому лидерам о туристических проектах края. Губернатор Приморского края ознакомил Путина и Моди с программой сохранения популяции тигров в регионе и концепцией развития острова Русский.