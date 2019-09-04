Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов

Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».

С этой бурятской традицией ознакомили лидеров государств на выставке «Улица Дальнего Востока», организованной на острове Русский в рамках Восточного экономического форума. Артисты в национальных костюмах показали, как проводится традиционный бурятский ритуал. Там же Путину и Моди были представлены изделия из нефрита, большие залежи которого сосредоточены в Бурятии.

В павильоне Камчатки глава региона Владимир Илюхин рассказал лидерам о туристических проектах своего края. Губернатор Приморского края ознакомил Путина и Моди с программой сохранения популяции тигров в регионе и концепцией развития острова Русский. О перспективах порта Восточный Путину и Моди доложил министр транспорта Евгений Дитрих.

Путин и Моди встретились 4 сентября на полях ВЭФа. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Российский лидер пригласил Моди в Москву на празднование юбилея Победы в мае 2020 года.