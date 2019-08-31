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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Политика ,  
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Кадыров решил не спорить с Путиным о самой красивой мечети в мире

Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал спорить с президентом Владимиром Путиным о том, где находится самая красивая мечеть в мире. Стенограмма рабочей встречи Путина и Кадырова опубликована на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин поинтересовался у Кадырова, как прошло открытие мечети «Гордость мусульман». На вопрос президента, действительно ли она является крупнейшей в Европе, Кадыров ответил, что она не только самая большая, но и самая красивая мечеть в мире.

«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — ответил Путин. «Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», — сказал Кадыров.

Глава Чечни обратился к Путину с просьбой посетить республику. По его словам, старейшины и ученые региона уже начали «наезжать» на него, обвиняя в том, что президент не наносит визит. В ответ Путин пообещал посетить Чечню. «Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду», — сказал он.

23 августа, в день рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова, в чеченском городе Шале открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Мечеть может принять одновременно более 30 тыс. молящихся, по вместимости она превзошла Голубую мечеть в Стамбуле. Здание строили семь лет. Оно отделано мрамором с греческого острова Тасос.

Теги: Рамзан Кадыров, Владимир Путин, мечеть
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