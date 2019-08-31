Кадыров решил не спорить с Путиным о самой красивой мечети в мире

Кадыров решил не спорить с Путиным о самой красивой мечети в мире

Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал спорить с президентом Владимиром Путиным о том, где находится самая красивая мечеть в мире. Стенограмма рабочей встречи Путина и Кадырова опубликована на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин поинтересовался у Кадырова, как прошло открытие мечети «Гордость мусульман». На вопрос президента, действительно ли она является крупнейшей в Европе, Кадыров ответил, что она не только самая большая, но и самая красивая мечеть в мире.

«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — ответил Путин. «Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», — сказал Кадыров.

Глава Чечни обратился к Путину с просьбой посетить республику. По его словам, старейшины и ученые региона уже начали «наезжать» на него, обвиняя в том, что президент не наносит визит. В ответ Путин пообещал посетить Чечню. «Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду», — сказал он.

23 августа, в день рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова, в чеченском городе Шале открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Мечеть может принять одновременно более 30 тыс. молящихся, по вместимости она превзошла Голубую мечеть в Стамбуле. Здание строили семь лет. Оно отделано мрамором с греческого острова Тасос.