Самолет «Руслайна» вновь вынужденно сел в аэропорту Воронежа

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Воронежа в Санкт-Петербург, вновь вернулся в аэропорт вылета, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Воронеж. Это тот же самый рейс, который совершил вынужденную посадку в Воронеже накануне.

«Экстренной посадки не было, самолет сел благополучно, штатно, без всяких осложнений. Причину может комментировать только авиакомпания «Руслайн», поскольку это их воздушное судно», — заявили РБК в пресс-службе аэропорта. Там подтвердили, что это тот же рейс из Воронежа в Пулково авиакомпании «Руслайн», который совершил вынужденную посадку вчера, отметив, что не обладают информацией о том, этот же это самолет или нет. «Это самолеты авиакомпании «Руслайн», это их авиапарк. Номер рейса — да, соответствует», — отметила сотрудница пресс-службы.

По словам диспетчера аэропорта, причиной вынужденной посадки стал отказ дополнительной энергетической установки, передает ТАСС.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Руслайн».

В среду, 4 сентября, лайнер «Руслайна», следовавший рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стали технические проблемы: при взлете у самолета не убралась стойка шасси. Как сообщали РБК в воронежском аэропорту, самолет благополучно приземлился, пострадавших нет. После этого «Руслайн» пообещал отправить в Воронеж резервный борт.