Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music

Американская компания Apple запустила интернет-сервис Apple Music. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом на сайте сервиса отмечается, что он является тестовой версией. Агентство добавляет, что запуск произошел в четверг, 5 сентября. По данным Bloomberg, аналогичное приложение, скорее всего, появится на компьютерах Mac в конце 2019 года.

Агентство отмечает, что основным конкурентом Apple Music является Spotify Technology. В 2014 году Apple приобрела Beats Music, у которой была веб-версия, однако компания закрыла ее после появления приложения Apple Music.

В начале июня агентство Bloomberg узнало, что Apple планирует заменить медиаплеер iTunes, который существует уже почти 20 лет, приложениями Music, TV и Podcasts. По данным его источников, компания хочет сделать свои устройства более автономными.