Bloomberg узнал о планах Apple заменить iTunes тремя разными приложениями

Разработанный компанией медиаплеер, который пользователи в течение почти 20 лет использовали для прослушивания музыки и подкастов, а также просмотра фильмов и телепередач, теперь могут заменить приложениями Music, TV и Podcasts

Фото: Patrick Semansky / AP

В понедельник, 3 июня, в Калифорнии начнется всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple — Worldwide Developers Conference (WWDC). Доклады об обновлении операционных систем Apple и новом подходе компании к приложениям на мероприятии представят ее гендиректор Тим Кук и другие руководители Apple, сообщает со ссылкой на знакомые с ситуацией источники Bloomberg.

Новая концепция Apple, по данным собеседников агентства, состоит в том, чтобы сделать устройства компании более автономными. Так, более независимыми от iPhone и iPad станут часы Apple (Apple Watch).

Кроме того, компания, указали собеседники агентства, планирует запустить три новых приложения для Mac — Music, TV и Podcasts (для прослушивания музыки, подкастов и просмотра видео). Предполагается, что все они, замечает Bloomberg, смогут заменить медиаплеер iTunes, с помощью которого пользователи смартфонов почти на протяжении 20 лет смотрели видео и слушали музыку и подкасты.

Это, продолжает агентство, соответствует новой стратегии компании относительно медиа-приложений на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут осуществлять навигацию между своими гаджетами Apple через приложение Music, указывает Bloomberg.

Остальных деталей об этом решении оно не приводит. Причин, почему в Apple решили отказаться от iTunes, Bloomberg не называет. Медиаплеер iTunes компания запустила в 2001 году.