Стратегический бомбардировщик ВВС США прибыл на авиабазу в Англии

Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 Stratofortress прибыл на авиабазу Фэрфорд в Англии для участия в учениях. Об этом сообщается на сайте командования ВВС США в Европе и Африке.

Самолет прибыл с американской балы Барксдейл в штате Луизиана. Помимо него в Великобританию прилетели летчики-резервисты и вспомогательное оборудование. Они будут принимать участие в учениях «Ample Strike 19», Cobra Warrior и авиашоу «Дни НАТО».

Издание Gloucestershire Live отмечает, что самолет будет участвовать в учениях вместе с бомбардировщиком B-2 Spirit, оборудованным стелс-технологиями.

В середине марта Gloucestershire Live сообщало, что ВВС США направили на авиабазу в Глостершире шесть бомбардировщиков B-52 Stratofortress. По данным издания, они стали частью развертывания новой целевой группы американских ВВС.