CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма. Об этом пишет CNN.

Как отмечает телеканал, данные меры НАТО предпринимает из-за «широкомасштабного наращивания российского военного потенциала в Крыму». Совет национальной безопасности США заявил 18 марта, что «аннексия» Москвой полуострова продолжает представлять угрозу для их региональных союзников, напоминает CNN.

Ранее, 17 марта, стало известно, что американские ВВС направили на авиабазу Фэрфорд королевских ВВС Британии в Глостершире шесть своих стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые ранее дислоцировались на базе в штате Луизианна.

Как передает CNN со ссылкой на пресс-релиз американских ВВС, четыре бомбардировщика уже совершили полеты в Европе, в том числе над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.