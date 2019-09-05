Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией

Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой. Заявление опубликованно на сайте демократов в сенате.

«Президент Трамп в очередной раз ставит Владимира Путина превыше безопасности американского народа и наших союзников», — отметил Шумер.

Сенатор назвал возмутительным и неправильным сокращение финансирования, которое необходимо для укрепления европейских союзников США «против российской агрессии» в пользу «тщеславного проекта» Трампа.

Шумер отметил, что президент США ранее обещал, что за строительство стены заплатит Мексика.