ВС США разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.

За такое решение проголосовали пять судей, против — четыре. Они отменили постановление нижестоящих инстанций, которые блокировали действия Трампа. Сам американский президент назвал решение Верховного суда «большой победой».

Associated Press отмечает, что Трамп также рассчитывает получить $3,6 млрд от военных строительных фондов и $600 млн от фонда Минфина.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Трампа, вопрос финансирования стройки вызывает разногласия между демократами и республиканцами, из-за чего в начале года в США произошел рекордный шатдаун (приостановка работы правительства). В результате Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения, чтобы перенаправить деньги, уже выделенные конгрессом на другие цели, для оплаты строительства стены.